Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler bu kritik maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR:

3. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'ndan meşin yuvarlağı alan Asensio'nun şutunda, Mithat Pala'ya da çarpan top ağlara gitti: 0-1.

27. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin'in şutunda Sow da son anda meşin yuvarlağa ayak koydu. Top, kaleci Ederson'da kaldı.

29. dakikada Guendouzi'nin orta sahadan gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda 48. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kerem'in şık bir çalımla kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

52. dakikada ceza sahası dışında Ahmed Kutucu'nun pasında topla buluşan Olawoyin'in şutunda top az farkla dışarıya gitti.

64. dakikada soldan Kerem'in ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Greenwood'un şutunda Sagnan'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

84. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan İrfan Can'ın ceza sahasının dışı sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

87. dakikada Romelu Lukaku'nun ceza sahası dışından verdiği pas ile topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası sağ çaprazında şutunda iki direğe de çarpan top ağlara gitti. 3-0

İŞTE KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ NOTLAR:

EDERSON, KALESİNİ GOLE KAPADI

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson, Karadeniz ekibine karşı kritik kurtarışlara imza attı. Bu sezon yükselen grafiği olan Ederson, ligde üst üste 3 maçta kalesini gole kapattı. Deneyimli kaleci bu sezon 4 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

ASENSIO GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'de formasına kavuşan Marco Asensio, 11'de başladığı Rize'de fileleri havalandırdı. Tedavi sürecinin ardından takıma dönen İspanyol futbolcu, ligde 3. kez mücadele ederken 2. golüne imza attı. Asensio, Rizespor'a karşı 59 dakikada sahada kalırken, yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu.

OĞUZ AYDIN'DAN 1 GOL, 1 ASİST

Rize'de mücadeleye yedek başlayan 80. dakikada Greenwood'un yerine oyuna giren Oğuz Aydın 2 gole doğrudan katkı sağladı. 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golünde pası veren isim olan Oğuz, 87'de ise topu filelere gönderdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN 2 MAÇTA 2 GOL

Ligde Eyüpspor karşısında 3 gollük katkı sağlayan İrfan Can Kahveci, Rizespor karşısında da gole imza attı. 59. dakikada Asensio'nun yerine giren İrfan Can, takımının 2. golünü kaydetti. Milli futbolcunun ligde 2 gol, 3 asisti bulunuyor.