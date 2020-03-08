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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Futbol Porto büyük fırsatı elinin tersiyle itti!

1-1 | MAÇ SONUCU

Porto 1-1 Rio Ave | MAÇ SONUCU

'nin 24. haftasında , kritik bir karşılaşmaya çıktı. Portekiz Ligi'nin köklü kulübü, evinde 'yi ağırladı. Liderlik yarışında büyük bir avantajı elinin tersiyle iten Porto, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

'nin 24. haftasında ile , Dragao Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezonki 3. beraberliğini aldı.

Porto'nun golü 18. dakikada Mbemba Mangulu'dan gelirken konuk takımın tek golünü 32. dakikada Mehdi Taremi kaydetti.

Porto bu sonuçla, puanını 60'a çıkararak en yakın rakibi Benfica'nın 1 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Puanını 38'e yükselten Rio Ave ise 5. sırada kaldı.

Portekiz Ligi'nin 25. haftasında Porto, 15 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te Famalicao deplasmanına konuk olacak. Rio Ave ise 13 Mart Cuma günü TSİ 23.30'da sahasında Paços de Ferreira'yı ağırlayacak.

  1. 08.03.2020
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