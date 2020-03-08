Galler Milli Takımı oyuncusu Joe Allen sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Futbol A Milli Takım'ın rakibinde de sakatlık şoku yaşanıyor!

Galler Milli Takımı oyuncusu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Galler Milli Takımı oyuncusu Joe Allen sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () ile aynı grupta yer alan Galler Milli Takımı'nın Stoke Cityli oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Kulübü, 'yi 5-1 yendikleri maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Allen'ın aşil tendonunun koptuğunu ve sezonun kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Allen'ın 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 'yi de kaçıracağı açıklandı. İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City ile bu sezon 35 maça çıkan 29 yaşındaki Allen, 4 gol attı.

EURO 2020'de , ve ile A Grubu'nda yer alan Galler Milli Takımı'nın formasını ise 53 kez giyen Allen, 2 gol kaydetti. Türkiye ile Galler, 17 Haziran'da 'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak.

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  1. 08.03.2020
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