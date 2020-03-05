Aleksander Ceferin'den koronavirüs cevabı! EURO 2020 ertelenecek mi?
Sky Sports'a açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, haziran ayında gerçekleştirilecek olan EURO 2020'nin koronavirüs nedeniyle erteleneceği iddialarını yalanladı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin koronavirüs tehlikesi iddiasıyla erteleneceği iddialarına Sky Sports'ta yanıt verdi.
EURO 2020'nin ertelenmeyeceğini söyleyen Ceferin, "Koronavirüs ciddi bir durum. Başa çıkmamız gereken durumlardan bir tanesi. Ben iyimserim. EURO 2020 başlamadan her şey kontrol altına alınacaktır, endişeli değilim" diye konuştu.
Turnuvanın seyircisiz oynanması durumunun söz konusu bile olmadığını dile getiren UEFA Başkanı, "Seyircisiz oynama konusunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü her şeyin aynen planlandığı gibi olacağından eminiz. Durumu doğru bir şekilde değerlendirirseniz sakin olursunuz ve panik yapmadan ciddi bir şekilde ilerleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
- 05.03.2020
- Güncelleme: 05.03.2020 20:39
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Aleksander Ceferin'den koronavirüs cevabı! EURO 2020 ertelenecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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