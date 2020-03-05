Aleksander Ceferin'den koronavirüs cevabı! EURO 2020 ertelenecek mi?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin koronavirüs tehlikesi iddiasıyla erteleneceği iddialarına Sky Sports'ta yanıt verdi.

EURO 2020'nin ertelenmeyeceğini söyleyen Ceferin, "Koronavirüs ciddi bir durum. Başa çıkmamız gereken durumlardan bir tanesi. Ben iyimserim. EURO 2020 başlamadan her şey kontrol altına alınacaktır, endişeli değilim" diye konuştu.

Turnuvanın seyircisiz oynanması durumunun söz konusu bile olmadığını dile getiren UEFA Başkanı, "Seyircisiz oynama konusunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü her şeyin aynen planlandığı gibi olacağından eminiz. Durumu doğru bir şekilde değerlendirirseniz sakin olursunuz ve panik yapmadan ciddi bir şekilde ilerleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.