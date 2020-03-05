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05 Mart 2020, Perşembe
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'e mesaj! ''Dünya çapında benim gibi Türk golcü yok''

Şenol Güneş'e mesaj! ''Dünya çapında benim gibi Türk golcü yok''

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü , öncesi 'un sakatlığı sonrası hücum bölgesinde arayışlara girmişti. 2. Lig takımlarından Darmstadt forması giyen Türk oyuncu , A Milli takımımız için konuştu.

Darmstad forması giyen , hayalinin Türk milli takımında oynamak olduğunu ve 'ten çağrı beklediğini söyledi.

Bild Gazetesi'nde "Hiçbir Türk benden iyi vuramaz" başlıklı verilen haberde 26 maçta 14 golle oynayan Serdar Dursun'un gözünü Türk milli takımına diktiği vurgulandı.

"BENİM YERİME İSTATİSTİKLERİM KONUŞUYOR"
Bundesliga 2'de son 7 maçında 6 gol atan 28 yaşındaki Serdar, konu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Şu anda Türk gazetelerinde ve sosyal medyada zaten çağrılabileceğim konuşuluyor ama beni görüp görmediklerini bilmiyorum. İstatistiklerim benim adıma konuştuğunu düşünüyorum. Dünya çapında şu anda benim gibi bir Türk golcü yok. Umudumdan asla vazgeçmedim" sözlerini kullandı

A Milli takımda , sakatlığının ardından umutlarını kapatırken, Şenol Güneş'in de nasıl bir sürpriz yapacağı merakla beklenmeye başlandı.

  1. 05.03.2020
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