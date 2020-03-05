Şenol Güneş'e mesaj! ''Dünya çapında benim gibi Türk golcü yok''
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası hücum bölgesinde arayışlara girmişti. Almanya 2. Lig takımlarından Darmstadt forması giyen Türk oyuncu Serdar Dursun, A Milli takımımız için konuştu.
Darmstad forması giyen Serdar Dursun, hayalinin Türk milli takımında oynamak olduğunu ve teknik direktör Şenol Güneş'ten çağrı beklediğini söyledi.
Bild Gazetesi'nde "Hiçbir Türk benden iyi vuramaz" başlıklı verilen haberde 26 maçta 14 golle oynayan Serdar Dursun'un gözünü Türk milli takımına diktiği vurgulandı.
"BENİM YERİME İSTATİSTİKLERİM KONUŞUYOR"
Bundesliga 2'de son 7 maçında 6 gol atan 28 yaşındaki Serdar, konu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Şu anda Türk gazetelerinde ve sosyal medyada zaten çağrılabileceğim konuşuluyor ama beni görüp görmediklerini bilmiyorum. İstatistiklerim benim adıma konuştuğunu düşünüyorum. Dünya çapında şu anda benim gibi bir Türk golcü yok. Umudumdan asla vazgeçmedim" sözlerini kullandı
A Milli takımda Cenk Tosun, sakatlığının ardından EURO 2020 umutlarını kapatırken, Şenol Güneş'in de nasıl bir sürpriz yapacağı merakla beklenmeye başlandı.
- 05.03.2020
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Şenol Güneş'e mesaj! ''Dünya çapında benim gibi Türk golcü yok'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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