Orkun Kökçü A Milli Takım forması ile ilk kez

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan'a konuk oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçına göre ilk 11'de 10 değişikliğe gitti.

Kalede Mert Günok'a görev veren Güneş, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım'a, orta sahada Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'a, ileri uçta ise Enes Ünal'a şans tanıdı.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan karşılaşmasına göre Çağlar Söyüncü dışında ilk 11'in tamamını değiştirdi.



İLK KEZ

Bu arada, Orkun Kökçü de A Milli Takım forması ile ilk maçına çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Nazım Sangare, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci ve Kaan Ayhan ise Sırbistan'a karşı yedek soyundu.