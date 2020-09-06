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06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler A Milli Futbol Takımı Orkun Kökçü A Milli Takım forması ile ilk kez

A forması ile ilk kez

Orkun Kökçü A Milli Takım forması ile ilk kez

A tercihini Türkiye'den yana kullanan  genç orta saha oyuncusu , karşısında ilk kez Sırbistan karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

A , UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında 'a konuk oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçına göre ilk 11'de 10 değişikliğe gitti.

Kalede 'a görev veren Güneş, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, ve 'a, orta sahada , Mahmut Tekdemir, , Yusuf Yazıcı ve 'a, ileri uçta ise 'a şans tanıdı.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan karşılaşmasına göre Çağlar Söyüncü dışında ilk 11'in tamamını değiştirdi.

İLK KEZ

Bu arada, Orkun Kökçü de A forması ile ilk maçına çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, , , Umut Meraş, Merih Demiral, , Nazım Sangare, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci ve ise Sırbistan'a karşı yedek soyundu.

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 00:34
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