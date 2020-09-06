Orkun Kökçü A Milli Takım forması ile ilk kez
A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan genç orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Sırbistan karşısında ilk kez Sırbistan karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan'a konuk oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçına göre ilk 11'de 10 değişikliğe gitti.
Kalede Mert Günok'a görev veren Güneş, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım'a, orta sahada Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'a, ileri uçta ise Enes Ünal'a şans tanıdı.
Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan karşılaşmasına göre Çağlar Söyüncü dışında ilk 11'in tamamını değiştirdi.
İLK KEZ
Bu arada, Orkun Kökçü de A Milli Takım forması ile ilk maçına çıktı.
A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Nazım Sangare, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci ve Kaan Ayhan ise Sırbistan'a karşı yedek soyundu.
- 06.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 00:34
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Orkun Kökçü A Milli Takım forması ile ilk kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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