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06 Eylül 2020, Pazar
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: Milli formayı giymek gurur verici

Orkun Kökçü: Milli formayı giymek gurur verici

Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takım'ımızın ile oynadığı mücadelede ilk kez milli forma ile sahaya çıkan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte genç oyuncunun o sözleri...

'ımızın ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından kadroya ilk kez çağrılan açıklamada bulundu.

Orkun Milli takımda olmanın gurur verici olduğunu söyleyerken yeniden çağrılmak istediğini belirtti.

Genç oyuncunun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"İlk maçıma çıktım. Daha iyi olabilirdim. Biraz süre lazım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikteydim. Milli formayı giymek gurur verici bir şey. Biraz zaman lazım. Hocam inşallah önümüzdeki ay yine beni milli takıma çağırır. Galip gelmek istiyorduk ama ne yazık ki kazanamadık."

  1. 07.09.2020
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