Orkun Kökçü: Milli formayı giymek gurur verici
UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takım'ımızın Sırbistan ile oynadığı mücadelede ilk kez milli forma ile sahaya çıkan Orkun Kökçü karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte genç oyuncunun o sözleri...
Milli Takım'ımızın Sırbistan ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından kadroya ilk kez çağrılan Orkun Kökçü açıklamada bulundu.
Orkun Milli takımda olmanın gurur verici olduğunu söyleyerken yeniden çağrılmak istediğini belirtti.
Genç oyuncunun maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"İlk maçıma çıktım. Daha iyi olabilirdim. Biraz süre lazım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikteydim. Milli formayı giymek gurur verici bir şey. Biraz zaman lazım. Hocam inşallah önümüzdeki ay yine beni milli takıma çağırır. Galip gelmek istiyorduk ama ne yazık ki kazanamadık."
- 07.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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