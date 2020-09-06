Sırbistan 0-0 Türkiye | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi B Ligi ikinci maçında A Milli Futbol Takım'ımız Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Sırbistan Aleksandar Kolarov 49. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görse de millilerimizin baskılı oyunu sonuç getirmedi. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Ay-Yıldızlılar Sırbistan'dan 1 puanla döndü.

Öte yandan grubun bir diğer mücadelesinde Macaristan'a konuk olan Rusya rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederken grupta 2'de 2 yapmış oldu. Bu skorlarla B Ligi 3. Grupta Rusya 6 puanla zirveye yerleşirken, Macaristan 3 puanla 2., Milli Takım'ımız 1 puanla 3., Sırbistan ise 1 puanla son sırada yer aldı.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE İLK 11'LER

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçına göre ilk 11'de 10 değişikliğe gitti.

Kalede Mert Günok'a görev veren Güneş, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım'a, orta sahada Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'a, ileri uçta ise Enes Ünal'a şans tanıdı.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan karşılaşmasına göre Çağlar Söyüncü dışında ilk 11'in tamamını değiştirdi.

Bu arada, Orkun Kökçü de A Milli Takım forması ile ilk maçına çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Nazım Sangare, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci ve Kaan Ayhan ise Sırbistan'a karşı yedek soyundu.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI STATTA İZLEDİ

Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Öte yandan, Bakan Kasapoğlu ve Özdemir maç öncesinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i de ziyaret ederek, kendisine A Milli Takım forması hediye etti.

Maç öncesinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde gerçekleşen ziyarete, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Karşılaşmanın başında yakın zamanda hayatını kaybeden Sırp futbolunun efsane isimleri İlija Petkovic ve Vladica Popovic için saygı duruşunda bulunulurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları da alkışlandı.

SIRBİSTAN TARAFI

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic ise Türkiye'ye karşı Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic ve Aleksandar Mitrovic'e şans tanıdı.