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05 Mart 2020, Perşembe
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- maçı ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi

İtalya - Türkiye maçı ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi

A Grubu ilk maçında ile karşı karşıya gelecek. 12 Haziran'da oynanacak maç öncesi İtalya'daki koronavirüs vakaları maçın ertelenme olasılığını gündeme getirmişti. spor ve gençlik politikalarından sorumlu meclis üyesi 'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Frongia, ''2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçı hazırlıklarına devam ediyoruz. Ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle şampiyonaya yönelik erteleme gibi bir senaryo gündemimizde yok.'' dedi.

tarihi Campidoglio meydanında, 12 Haziran'da ile arasında yapılacak açılış maçı için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Roma Belediyesi Spor, Gençlik Politikalarından sorumlu meclis üyesi ile İtalya'nın tek Avrupa Şampiyonluğunu kazandığı 1968 yılında kadroda yer alan eski oyuncu Gianni Rivera katıldı.

1960'tan beri düzenlenen 'nda mutlu sona ulaşan takımların şampiyon oldukları sene giydikleri formalarının konulduğu meydandaki etkinliğin sonunda Frongia önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya'da son günlerde Kovid-19 vaka ve ölü sayısının artış içinde olduğu, bu durumun şampiyonaya etki edip etmeyeceği ve bir ertelemenin gündemde olup olmadığı sorusuna Frongia, Başkanı Aleksander Ceferin'in dün bu konuya ilişkin "İyimser olmamıza izin verin, sadece karanlık senaryoları konuşmaya artık yeter" dediğini anımsattı.

''ERTELEME GİBİ BİR SENARYO YOK''
Frongia, "UEFA Başkanı'nın da dediği gibi sakince ilerlemeye devam ediyoruz. Şu an için başka bir senaryo yok. Bu noktada son derece iyimseriz." yanıtını verdi.

Ülkede koronavirüs dolayısıyla yaşanan endişeli günlerin aksine herhangi bir alternatif çalışma içinde olmadıklarını dile getiren Frongia, "Hazırlıklarımız devam ediyor. İlerlemeye devam ediyoruz. Bugünle beraber 100 günden az kaldı şampiyonaya. Açılış maçı yaklaştıkça başka etkinliklerimiz de olacak. 11 Haziran günü halk konseriyle bu önemli etkinliğe başlangıcımızı yapacağız." diye konuştu.

UEFA'nın ilk kez düzenleyeceği bir formatla Avrupa'daki 12 kentin ev sahipliği yapacağı şampiyonada, Roma da ev sahibi kentler arasında yer alıyor.

İtalya'da dün açıklanan son verilere göre Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 107'e yükselirken, salgının hızla yayılması sebebiyle Birinci Ligi Serie A'da ve İtalya Kupası'nda çok sayıda maçın ertelenmesi, İtalyan ve uluslararası spor kamuoyunda Avrupa Şampiyonası'nın da zamanında başlayıp, başlamayacağı tartışmalarına yol açmıştı.

  1. 05.03.2020
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