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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Macaristan maçının hakemi açıklandı!

Son dakika: - maçının hakemi açıklandı!

Son dakika: Türkiye - Macaristan maçının hakemi açıklandı!

Uluslar Ligi'ndeki - karşılaşmasının hakemi belli oldu. 3 'de oynanacak olan maçta Portekizli hakem düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında ile karşı karşıya gelecek. Sivas'ta oynanacak olan maçın hakemi belli oldu. 3 tarihindeki müsabakayı Portekizli hakem yönetecek.

"HEDEFİMİZ LİDER ÇIKMAK"
Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'na mutlaka katılmak istiyoruz. Hedefimiz Uluslar Ligi'nde gruptan lider çıkmak. Abdülkadir Ömür neden yok diyenler futboldan anlıyorlar ama sakatlığını, ameliyatını araştırmıyorlar." demişti.

"FERDİ'Yİ MİLLİ TAKIM'DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
"Ferdi'nin Milli Takımımızı seçmesi için imza atması lazım. Biz oyuncuyu takımda görmek istediğimizi ilettik. Oyuncunun kafasında başka bir şey varsa bilemeyiz. Beklemedeyiz, takımda görmek isteriz. Sinan Gümüş'ün de belgeleri yetişmedi. Evet Beşiktaş'ta Napoli'ye karşı 10 yabancıyla çıktım ama sezon başıydı. Kadroda sıkıntılar vardı."

"Bu takımla 3-5 sene rahat giderim. Ama bundan sonrasını da düşünmek lazım. Uluslararası başarımız yeterli değil. Şampiyon takımımız ön eleme oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 15:40
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