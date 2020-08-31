Son dakika: Türkiye - Macaristan maçının hakemi açıklandı!
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Macaristan karşılaşmasının hakemi belli oldu. 3 Eylül'de oynanacak olan maçta Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Sivas'ta oynanacak olan maçın hakemi belli oldu. 3 Eylül tarihindeki müsabakayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
"HEDEFİMİZ LİDER ÇIKMAK"
Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'na mutlaka katılmak istiyoruz. Hedefimiz Uluslar Ligi'nde gruptan lider çıkmak. Abdülkadir Ömür neden yok diyenler futboldan anlıyorlar ama sakatlığını, ameliyatını araştırmıyorlar." demişti.
"FERDİ'Yİ MİLLİ TAKIM'DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
"Ferdi'nin Milli Takımımızı seçmesi için imza atması lazım. Biz oyuncuyu takımda görmek istediğimizi ilettik. Oyuncunun kafasında başka bir şey varsa bilemeyiz. Beklemedeyiz, takımda görmek isteriz. Sinan Gümüş'ün de belgeleri yetişmedi. Evet Beşiktaş'ta Napoli'ye karşı 10 yabancıyla çıktım ama sezon başıydı. Kadroda sıkıntılar vardı."
"Bu takımla 3-5 sene rahat giderim. Ama bundan sonrasını da düşünmek lazım. Uluslararası başarımız yeterli değil. Şampiyon takımımız ön eleme oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 15:40
- Son dakika: Türkiye - Macaristan maçının hakemi açıklandı!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Türkiye - Macaristan maçının hakemi açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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