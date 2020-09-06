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06 Eylül 2020, Pazar
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İkinci maçlar oynandı! İşte puan durumu

İkinci maçlar oynandı! İşte puan durumu

Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında A ikinci maçında ile karşı karşıya geldi. İlk maçında 'a 1-0  mağlup olan , Sırbistan'la da 0-0 berabere kaldı. Bu skorla millilerimiz grubun ikinci maçında 1 puanı hanesine yazdırdı ve 3. sırada kaldı. İşte güncel puan durumu...

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında ile karşı karşıya geldi. tarihinde ilk kez Sırbistan ile karşı karşıya gelen ay yıldızlılar 0-0 berabere kaldı.

Millilerimiz, bu sonuçla Uluslar Ligi'nde ilk puanını aldı ve 1 puanla 3. sırada kaldı.

Grubun bir diğer mücadelesinde ise ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Rusya, mücadeleden 2-3'lik galibiyetle ayrılırken grupta puanını 6'ya çıkardı ve 1. sıradaki yerini korudu.

B Ligi 3. Grup'ta ikinci hafta mücadeleleri sonrası puan durumu ise şöyle oldu:

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 00:01
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