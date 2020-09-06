İkinci maçlar oynandı! İşte puan durumu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. tarihinde ilk kez Sırbistan ile karşı karşıya gelen ay yıldızlılar 0-0 berabere kaldı.

Millilerimiz, bu sonuçla Uluslar Ligi'nde ilk puanını aldı ve 1 puanla 3. sırada kaldı.

Grubun bir diğer mücadelesinde ise Macaristan ile Rusya karşı karşıya geldi. Konuk ekip Rusya, mücadeleden 2-3'lik galibiyetle ayrılırken grupta puanını 6'ya çıkardı ve 1. sıradaki yerini korudu.

B Ligi 3. Grup'ta ikinci hafta mücadeleleri sonrası puan durumu ise şöyle oldu: