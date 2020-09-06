İkinci maçlar oynandı! İşte puan durumu
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında A Milli Takımımız ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olan Türkiye, Sırbistan'la da 0-0 berabere kaldı. Bu skorla millilerimiz grubun ikinci maçında 1 puanı hanesine yazdırdı ve 3. sırada kaldı. İşte güncel puan durumu...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. tarihinde ilk kez Sırbistan ile karşı karşıya gelen ay yıldızlılar 0-0 berabere kaldı.
Millilerimiz, bu sonuçla Uluslar Ligi'nde ilk puanını aldı ve 1 puanla 3. sırada kaldı.
Grubun bir diğer mücadelesinde ise Macaristan ile Rusya karşı karşıya geldi. Konuk ekip Rusya, mücadeleden 2-3'lik galibiyetle ayrılırken grupta puanını 6'ya çıkardı ve 1. sıradaki yerini korudu.
B Ligi 3. Grup'ta ikinci hafta mücadeleleri sonrası puan durumu ise şöyle oldu:
- 06.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 00:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İkinci maçlar oynandı! İşte puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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