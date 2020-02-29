Koronavirüs İtalya'yı ağır vurdu! 6 maç ertelendi
İtalya'da kısa süre önce artış gösteren ve tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs, futbolu da vurdu. İtalyan medyasında yer alan habere göre; Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Cenova, Parma,SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları 13 Mayıs 2020 tarihine ertelendi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABER)
İtalya'yı kasıp kavuran koronavirüs salgını, futbola ağır darbe burdu. İtalya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada, "Seyircisiz oynanması planlanan Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mayıs 2020 tarihine ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.
İSVİÇRE'DE DE ERTELENDİ
İtalya'nın yanı sıra İsviçre'de maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Son rakamlara göre 15 İsviçre vatandaşının koronavirüse yakalanması nedeniyle karantina altında olmasından dolayı İsviçre'de futbolun oynandığı en üst düzey iki ligde bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 15:24
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Koronavirüs İtalya'yı ağır vurdu! 6 maç ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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