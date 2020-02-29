Koronavirüs İtalya'yı ağır vurdu! 6 maç ertelendi | İtalya'da hangi maçlar ertelendi? Juventus - Inter maçı ertelendi mi? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Koronavirüs 'yı ağır vurdu! 6 maç ertelendi

Koronavirüs İtalya'yı ağır vurdu! 6 maç ertelendi

'da kısa süre önce artış gösteren ve tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs, futbolu da vurdu. İtalyan medyasında yer alan habere göre; Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Cenova, Parma,SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları 2020 tarihine ertelendi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABER)

'yı kasıp kavuran koronavirüs salgını, futbola ağır darbe burdu. İtalya Federasyonu, yaptığı açıklamada, "Seyircisiz oynanması planlanan Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mayıs 2020 tarihine ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE'DE DE ERTELENDİ

İtalya'nın yanı sıra 'de maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Son rakamlara göre 15 İsviçre vatandaşının koronavirüse yakalanması nedeniyle karantina altında olmasından dolayı İsviçre'de futbolun oynandığı en üst düzey iki ligde bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 15:24
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