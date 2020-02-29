Koronavirüs İtalya'yı ağır vurdu! 6 maç ertelendi

İtalya'yı kasıp kavuran koronavirüs salgını, futbola ağır darbe burdu. İtalya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada, "Seyircisiz oynanması planlanan Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mayıs 2020 tarihine ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE'DE DE ERTELENDİ

İtalya'nın yanı sıra İsviçre'de maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Son rakamlara göre 15 İsviçre vatandaşının koronavirüse yakalanması nedeniyle karantina altında olmasından dolayı İsviçre'de futbolun oynandığı en üst düzey iki ligde bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.