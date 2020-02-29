Lazio 2-0 Bologna | MAÇ SONUCU

Lazio, Bologna engelini rahat geçti. Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmayı mavi-beyazlılar 2-0 kazanarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Luis Alberto ve 21. dakikada Joaquin Correa kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 62'ye yükselterek, Juventus - Inter karşılaşmasının olduğu hafta maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bologna ise 34 puanla 10. sırada kaldı.