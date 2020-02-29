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29 Şubat 2020, Cumartesi
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2-0 Bologna | MAÇ SONUCU

Lazio 2-0 Bologna | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 26. haftasında sahasında Bologna'yı konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

, Bologna engelini rahat geçti. Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmayı mavi-beyazlılar 2-0 kazanarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Luis Alberto ve 21. dakikada Joaquin Correa kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 62'ye yükselterek, - Inter karşılaşmasının olduğu hafta maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bologna ise 34 puanla 10. sırada kaldı.

  1. 29.02.2020
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