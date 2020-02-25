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25 Şubat 2020, Salı
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’da büyük kriz

İtalya’da büyük kriz

'da Koronavirüs endişesi hızla artıyor. Önceki gün Serie A'daki birkaç maç ertelenmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan , "Önümüzdeki hafta tüm maçların ertelenmesi gündemde" dedi.

'da Koronavirüs endişesi hızla artıyor. Önceki gün Serie A'daki birkaç maç ertelenmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan , "Önümüzdeki hafta tüm maçların ertelenmesi gündemde" dedi.

  1. 25.2.2020
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