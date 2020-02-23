Cengiz Ünder'den 1 ay sonra ilk!
İtalya Serie A'daki gururumuz Cengiz Ünder, Roma'nın Lecce ile karşılaştığı 25. hafta maçında takımının ilk golünü kaydetti. 13. dakikada sahne alan milli yıldız bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı. Cengiz, ligdeki son golünü 19 Ocak'taki Genoa maçında atmıştı.
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Roma ile Lecce karşı karşıya gelirken, maça milli futbolcu Cengiz Ünder damgasını vurdu.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Cengiz Ünder, mücadelenin 13. dakikasında sahne alıp takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden fazla forma şansı bulamayan milli yıldız, Serie A'da bu sezon 19. maçında 3. kez fileleri havalandırdı.
Cengiz Ünder, Roma formasıyla son golünü 19 Ocak'taki Genoa maçında kaydetmişti.
- 23.02.2020
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Yorum
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