Koronavirüs İtalya Serie A'yı da vurdu! 3 maç resmen ertelendi
Dünya çapından 2 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa ülkelerine de sıçrayan virüs, İtalya'da futbolu olumsuz yönde etkiledi. Ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bu hafta Lombardiya ve Veneto bölgelerinde oynanacak karşılaşmalardan ertelenen maçlar belli oldu.
İtalya Serie A'da koronavirüsü nedeniyle Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari ve Atalanta-Sassuolo maçları ertelendi.
Inter ile Sampdoria Giuseppe Meazza Stadı'nda karşı karşıya gelecekti ancak; mücadele öncesinde flaş bir karar alındı. İtalya'da koronavirüs sebebiyele olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bazı bölgelerde maçlar ertelendi. Bugün saat 22:45'te oynanaması Inter-Sampdoria mücadelesi de ertelenmiş oldu.
Geçtiğimiz hafta Lazio'ya yenilerek üçüncü sıraya gerileyen Inter, şampiyonluk hedefinden uzaklaşmamak adına bu maçtan üç puanla ayrılmak zorundaydı. Sampdoria ise küme düşme hattından uzaklaşmak istiyordu. Maçın ertelenme sebebi koronavirüs tehlikesi.
Öte yandan Verona-Cagliari ve Atalanta-Sassuolo mücadeleleri de koronavirüs tehlikesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
BASKETBOL VE HOKEYDE DE ERTELEMELER VAR
Basketbolda da Piacenza ile Jesi arasındaki maç, hokeyde ise Serie A, Serie A1, Serie B ve tüm gençler ligi maçları süresi ertelendi. Amatör maçlara da erteleme geldiği bildirildi.
SERİE B'DE ERTELENEN MAÇ HANGİSİ?
Bu arada Serie B'de Ascoli ile Cremonese arasındaki mücadele de ertelendi. Pisa-Venezia maçının da ertelenip ertelenmeyeceği tartışma konusu oldu.
- 23.02.2020
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Koronavirüs İtalya Serie A'yı da vurdu! 3 maç resmen ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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