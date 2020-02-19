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19 Şubat 2020, Çarşamba
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, 'ı reddetmiş!

Roma, Erling Haaland'ı reddetmiş!

İtalyan devi 'nın şu an Avrupa'yı kasıp kavuran etme fırsatı yakaladığı ancak transfer etmeyi reddettiği ortaya çıktı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 'da forma giyen ve şu an kulübün kadın takımında yönetici olarak çalışan eski stoper Sebino Nela, İtalyan spor sitesi Centro Suono Sport'a verdiği röportajda ses getirecek açıklamalar yaptı.

İki sene önce 'ın Roma'ya olma ihtimalinin çıktığını belirten Nela "Eski bir Romalı futbolcu, Monchi'ye Haaland'ı önerdi. O zaman transfer bedeli 4 milyon euro'ydu" dedi.

Roma'nın bu dev fırsatı nasıl teptiğini ise Nela şu sözlerle anlattı:

"Böyle bir fırsat ayaklarına kadar gelmişti ama Monchi, Haaland'ın transferine onay vermedi. Hal böyle olunca, Haaland da RB Salzburg'un yolunu tuttu.

Norveç temsilcisi Molde'den 8 milyon euro'ya ekibi Salzburg'a imza atan Erling Haaland, daha sonra, 20 milyon euro'ya 'a transfer oldu. Norveçli 19 yaşındaki yıldızın TransferMarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro.

  1. 19.02.2020
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