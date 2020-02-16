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16 Şubat 2020, Pazar
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2-1 Inter | MAÇ SONUCU

Lazio 2-1 Inter | MAÇ SONUCU

A'nın 24. haftasında , şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Inter'i konuk etti. Olimpiyat 'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 yendi.

A'nın 24. haftasında ile Inter karşı karşıya geldi.

Olimpiyat 'nda oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında Inter, Ashley Young'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 50. dakikasında Lazio, Immobile'nin penaltıdan attığı golle durumu eşitledi.

69. dakikada ev sahibi ekipte Milinkovic-Savic, takımını öne geçiren golü ağlara gönderdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mavi-beyazlılar 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu skorun ardından Lazio puanını 56'ya yükseltirken, Inter 54 puanda kaldı

  1. 17.02.2020
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