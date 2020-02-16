Lazio 2-1 Inter | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Lazio, şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Inter'i konuk etti. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 yendi.
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında Inter, Ashley Young'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 50. dakikasında Lazio, Immobile'nin penaltıdan attığı golle durumu eşitledi.
69. dakikada ev sahibi ekipte Milinkovic-Savic, takımını öne geçiren golü ağlara gönderdi.
İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mavi-beyazlılar 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu skorun ardından Lazio puanını 56'ya yükseltirken, Inter 54 puanda kaldı
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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