Juventus 2-0 Brescia | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, sahasında Brescia'yı 8. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo mücadelede forma giymedi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Brescia'yı 2-0 yendi.
Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği mücadelede siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.
Konuk ekipte forma giyen Florian Aye, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle puanını 57'ye çıkaran Juventus, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Sakatlığı nedeniyle altı aydır forma giyemeyen Giorgio Chiellini, 78. dakikada Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu.
- 16.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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