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16 Şubat 2020, Pazar
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2-0 Brescia | MAÇ SONUCU

Juventus 2-0 Brescia | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren , sahasında Brescia'yı 8. dakikada ve 75. dakikada 'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Portekizli yıldız mücadelede forma giymedi.

'nde (Serie A) oynanan maçta , sahasında Brescia'yı 2-0 yendi.

Portekizli yıldızı 'nun forma giymediği mücadelede siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada ve 75. dakikada kaydetti.

Konuk ekipte forma giyen Florian Aye, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 57'ye çıkaran Juventus, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sakatlığı nedeniyle altı aydır forma giyemeyen , 78. dakikada Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu.


  1. 16.02.2020
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