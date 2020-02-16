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16 Şubat 2020, Pazar
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Cagliari 0-1 | MAÇ SONUCU

Cagliari 0-1 Napoli | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 24. haftasında , Cagliari deplasmanına çıktı. Zorlu mücadeleyi 'in tek golüyle kazanan Napoli önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Cagliari ile Ligi'nin 24. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran deplasman ekibi Napoli aradığı golü 65. dakikada buldu. 'in attığı golle 1-0 öne geçen Napoli kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Napoli puanını 33'e yükseltirken, Cagliari 32 puanda kaldı.

  1. 16.02.2020
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