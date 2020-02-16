Cagliari 0-1 Napoli | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Napoli, Cagliari deplasmanına çıktı. Zorlu mücadeleyi Dries Mertens'in tek golüyle kazanan Napoli önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Cagliari ile Napoli İtalya Ligi'nin 24. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran deplasman ekibi Napoli aradığı golü 65. dakikada buldu. Dries Mertens'in attığı golle 1-0 öne geçen Napoli kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Napoli puanını 33'e yükseltirken, Cagliari 32 puanda kaldı.
- 16.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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