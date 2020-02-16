Cagliari 0-1 Napoli | MAÇ SONUCU

Cagliari ile Napoli İtalya Ligi'nin 24. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran deplasman ekibi Napoli aradığı golü 65. dakikada buldu. Dries Mertens'in attığı golle 1-0 öne geçen Napoli kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Napoli puanını 33'e yükseltirken, Cagliari 32 puanda kaldı.