Merih Demiral'dan anlamlı hareket! 2000 aileye...
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Corona virüs salgınına rağmen çalışmak zorunda olan 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Merih Demiral da corona virüsü virüsü salgınına karşı elini taşın altına koydu.
Sosyal medyadan yaptığı açıklamada corona virüsüne rağmen çalışmak zorunda kalan ailelere yardım edeceğini duyuran Demiral, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim..." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Demiral, eğitimine evden devam edip kendisine fotoğraf gönderen 100 öğrenciye de kitap göndereceğini açıkladı.
- 26.03.2020
- Güncelleme: 26.03.2020 19:13
- Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali
- İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları! Büyük sürpriz...
- Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Merih Demiral'dan anlamlı hareket! 2000 aileye... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.