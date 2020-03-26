Merih Demiral'dan anlamlı hareket! 2000 aileye...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Merih Demiral da corona virüsü virüsü salgınına karşı elini taşın altına koydu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada corona virüsüne rağmen çalışmak zorunda kalan ailelere yardım edeceğini duyuran Demiral, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Demiral, eğitimine evden devam edip kendisine fotoğraf gönderen 100 öğrenciye de kitap göndereceğini açıkladı.