Merih Demiral'dan anlamlı hareket! 2000 aileye corona virüsüne karşı... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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'dan anlamlı hareket! 2000 aileye...

Merih Demiral'dan anlamlı hareket! 2000 aileye...

'ta forma giyen milli futbolcu , Corona virüs salgınına rağmen çalışmak zorunda olan 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen da virüsü salgınına karşı elini taşın altına koydu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada corona virüsüne rağmen çalışmak zorunda kalan ailelere yardım edeceğini duyuran Demiral, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan 'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Demiral, eğitimine evden devam edip kendisine fotoğraf gönderen 100 öğrenciye de kitap göndereceğini açıkladı.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 19:13
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