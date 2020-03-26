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26 Mart 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Ibrahimovic ile ilgili flaş iddia!

Ibrahimovic futbolu mu bırakıyor? Sürpriz iddia...

Ibrahimovic futbolu mu bırakıyor? Sürpriz iddia...

Devre arası transfer döneminde Milan'la 1 yıl opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic'in corona virüsü sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından futbol kariyerini noktalayabileceği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, liglere corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından ülkesinde görüntülenmişti.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, yıldız isimle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre 38 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili aralarında kariyerini noktalamanın da olduğu seçenekleri değerlendiriyor.

Ocak ayında Milan'la 6 aylık kontrat yapan yıldız ismin, kulübü ile bir yıl daha opsiyonu bulunuyor. Golcü futbolcunun planları arasında menajeri Mino Raiola ile iş yapmak olduğu da ifade ediliyor.


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  1. 26.03.2020
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