İbrahimoviç bırakıyor mu?
İtalyan basını koronavirüs nedeniyle ülkesi İsveç'e giden Zlatan İbrahimoviç'in futbolu bırakacağını iddia etti.
İtalyan basını koronavirüs nedeniyle ülkesi İsveç'e giden Zlatan İbrahimoviç'in futbolu bırakacağını iddia etti. 38 yaşındaki santrforun Çizme devi Milan ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız santrfor bu sezon 10 maçta 4 gol, 1 asist yaptı.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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