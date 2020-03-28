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28 Mart 2020, Cumartesi
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İbrahimoviç bırakıyor mu?

İbrahimoviç bırakıyor mu?

İtalyan basını koronavirüs nedeniyle ülkesi 'e giden 'in futbolu bırakacağını iddia etti.

İtalyan basını koronavirüs nedeniyle ülkesi 'e giden 'in futbolu bırakacağını iddia etti. 38 yaşındaki santrforun Çizme devi Milan ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız santrfor bu sezon 10 maçta 4 gol, 1 asist yaptı.

  1. 28.3.2020
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