Juventus’tan dev harekat

Zor günler geçiren İtalya'da Juventus, taraftarlarına müjdeli haberi vermeye hazırlanıyor. 2 sene önce Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar şimdi de sol bek Marcelo'ya gözünü dikti. 31 yaşındaki Brezilyalı'nın sözleşmesi 2022'de biterken Juventus'un 20 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor.