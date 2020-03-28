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28 Mart 2020, Cumartesi
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’tan dev harekat

Juventus’tan dev harekat

Zor günler geçiren 'da , taraftarlarına müjdeli haberi vermeye hazırlanıyor.

Zor günler geçiren 'da , taraftarlarına müjdeli haberi vermeye hazırlanıyor. 2 sene önce 'den 'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar şimdi de sol bek Marcelo'ya gözünü dikti. 31 yaşındaki Brezilyalı'nın sözleşmesi 2022'de biterken Juventus'un 20 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor.

  1. 28.3.2020
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