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27 Mart 2020, Cuma
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’da bir acayip tesadüf

İtalya’da bir acayip tesadüf

Koronanın en çok etkilediği ülke , tam önce bu virüsün ismini farklı bir şekilde kullanmıştı.

Koronanın en çok etkilediği ülke , tam önce bu virüsün ismini farklı bir şekilde kullanmıştı. 2003-04 sezonunda Serie B takımlarından Catanzaro'nun forveti Giorgio Corona, attığı gollerle adından söz ettirmişti. Taraftarlar da bu oyuncu için, 'Corona virüsü bulaştı' yazılı bir pankart hazırlamıştı. Yıllar sonra sosyal medyada ortaya çıkan o pankart, en çok konuşulanlar arasına girdi.

  1. 27.3.2020
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