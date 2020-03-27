İtalya’da bir acayip tesadüf

Koronanın en çok etkilediği ülke İtalya, tam 16 yıl önce bu virüsün ismini farklı bir şekilde kullanmıştı. 2003-04 sezonunda Serie B takımlarından Catanzaro'nun forveti Giorgio Corona, attığı gollerle adından söz ettirmişti. Taraftarlar da bu oyuncu için, 'Corona virüsü bulaştı' yazılı bir pankart hazırlamıştı. Yıllar sonra sosyal medyada ortaya çıkan o pankart, en çok konuşulanlar arasına girdi.