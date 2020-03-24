Zlatan Ibrahimovic Stockholm'de benzin alırken görüntülendi

İtalya'da etkisini arttıran corona virüs salgını sebebiyle ülkesi İsveç'e dönen Serie A ekiplerinden Milan'ın 38 yaşındaki futbolcusu Ibrahimovic, başkent Stockholm'de aracına benzin alırken hamburger büfesi çalıştıran gurbetçi Faruk Yıldız tarafından görüntülendi.

"ADADA YAŞADIĞINI SÖYLEDİ"

Yıldız yaptığı açıklamada, Ibrahimovic ile kısa bir konuşma yaptığını ve başarılı oyuncunun kendisine Stockholm futbol takımlarından AIK Solna'nın eski Sırp futbolcusu Danial Majstorovic ile sahip olduğu adada kaldığını söylediğini ifade etti.