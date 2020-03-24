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24 Mart 2020, Salı
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Zlatan Ibrahimovic Stockholm'de alırken görüntülendi

Zlatan Ibrahimovic Stockholm'de benzin alırken görüntülendi

Corona virüsü salgını nedeniyle 'dan ayrılarak ülkesi 'e giden Zlatan Ibrahimovic, başkent Stockholm'de aracına alırken görüntülendi.

'da etkisini arttıran corona virüs salgını sebebiyle ülkesi 'e dönen Serie A ekiplerinden Milan'ın 38 yaşındaki futbolcusu Ibrahimovic, başkent Stockholm'de aracına alırken hamburger büfesi çalıştıran gurbetçi Faruk Yıldız tarafından görüntülendi.

"ADADA YAŞADIĞINI SÖYLEDİ"

Yıldız yaptığı açıklamada, Ibrahimovic ile kısa bir konuşma yaptığını ve başarılı oyuncunun kendisine Stockholm futbol takımlarından AIK Solna'nın eski Sırp futbolcusu Danial Majstorovic ile sahip olduğu adada kaldığını söylediğini ifade etti.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 20:13
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