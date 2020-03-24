Zlatan Ibrahimovic Stockholm'de benzin alırken görüntülendi
Corona virüsü salgını nedeniyle İtalya'dan ayrılarak ülkesi İsveç'e giden Zlatan Ibrahimovic, başkent Stockholm'de aracına benzin alırken görüntülendi.
İtalya'da etkisini arttıran corona virüs salgını sebebiyle ülkesi İsveç'e dönen Serie A ekiplerinden Milan'ın 38 yaşındaki futbolcusu Ibrahimovic, başkent Stockholm'de aracına benzin alırken hamburger büfesi çalıştıran gurbetçi Faruk Yıldız tarafından görüntülendi.
"ADADA YAŞADIĞINI SÖYLEDİ"
Yıldız yaptığı açıklamada, Ibrahimovic ile kısa bir konuşma yaptığını ve başarılı oyuncunun kendisine Stockholm futbol takımlarından AIK Solna'nın eski Sırp futbolcusu Danial Majstorovic ile sahip olduğu adada kaldığını söylediğini ifade etti.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 20:13
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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