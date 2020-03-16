Koronavirüs spor dünyasını sardı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerini etkileyen korona virüs, spor dünyasında da büyük etki oluşturdu. Çeşitli branşlarda birçok spor organizasyonu askıya alınırken, kulüpler de karantina uygulaması başlattı. Ayrıca bazı futbolcular, basketbolcular, antrenör ve yöneticilerin virüs testi de pozitif çıktı.



ESKİ TRABZONSPORLU KORONAYA YAKALANDI

Trabzonspor'da 2016-2017 sezonunda top koşturan şu anda da Fransa 2. Lig takımlarından Troyes forması giyen Hyun-jun Suk, korona virüse yakalandı. Güney Koreli futbolcunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından Troyes, tesislerdeki çalışmalarını tamamen durdurma kararı aldı.



VALENCİA'DA 5 VAKA ÇIKTI

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ise korona virüsün en fazla etkilediği kulüplerden oldu. İspanyol ekibinde futbolcular Garay, Mangala ve Gaya'nın yanı sıra antrenörler Camasara ve Aliaga'nın hastalığa yakalandığı açıklandı.



SAMPDORİA'DA 7 İSİM

Mevcut durumda virüsün etkisini en çok gösterdiği ülke olan İtalya'da, Serie A takımlarından Sampdoria, tam 7 oyuncusunun korona virüse yakalandığını duyurdu. Albin Ekdal, Omar Colley, Fabio Depaoli, Morten Thorsby, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynski, Manolo Gabbiadini testleri pozitif çıkan isimler oldu.



CUTRONE VE PEZZELLA'DA VİRÜS ÇIKTI

Bir başka İtalyan takımı Fiorentina'da da Patrick Cutrone ve German Pezzella hastalığın baş gösterdiği futbolcular oldu.



RUGANİ KORONAYA YAKALANDI, RONALDO ÜLKESİNE DÖNDÜ

Avrupa futbolunun söz sahibi takımlarından olan Juventus'un başarılı defansı Daniele Rugani, korona virüse yakalandı. Takımın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bunun ardından İtalya'ya dönmeyeceğini söyleyerek Portekiz'de kalma kararı aldı.



CHELSEA DE VİRÜSTEN NASİBİNİ ALDI

İngiltere Premier Lig'in önde gelen takımlarından Chelsea de korona virüsten nasibini aldı. Mavilerin 19 yaşındaki oyuncusu Callum Hudson-Odoi'nin testleri pozitif çıktı. Yaklaşık 1 haftadır virüsle mücadele ettiğini açıklayan genç oyuncu, hastalığı yendiğini ifade etti.



LEİCESTER CİTY KARATİNADA

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, 3 oyuncusunun korona virüse yakalandığını belirtti. İngiliz ekibi, bu isimlerin karantinaya alındığını ilan etti.



ARTETA'DA ENDİŞELENECEK DURUM YOK

Arsenal'in 37 yaşındaki teknik direktörü Mikel Arteta'nın geçtiğimiz günlerde virüs testlerinin pozitif olduğu duyurulmuştu. Bir süredir tedavi altında olan Arteta'nın eşi, konuyla bir açıklamaya yaparak, "Endişelenecek bir durumu yok. Moralli olması sevindirici. Bazen ateşi çıkabiliyor ve baş ağrısı yaşayabiliyor" dedi.



EVERTON'DA BİR FUTBOLCU

Everton'da ismi açıklanmayan bir futbolcuda korona virüs tespit edildi. Kulüp, karantina uygulamasına başladı.



HANNOVER'DA HORN İLE HÜBERS

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Hannover'da Horn, Timo Hübers'de virüs çıktı. Bütün takım korona virüs testinden geçirilirken, idmanlar da iptal edildi.



FENERBAHÇELİ FUTBOLCU TEHLİKE ALTINDA

Bonservisi Fenerbahçe'de olan Michael Frey'in kiralık olarak forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan korona virüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.



LUCA KILIAN TEDAVİ ALTINDA

Paderborn, 20 yaşındaki stoperi Luca Kilian'da korona virüs görüldüğünü ve futbolcunun karantinaya alındığını açıkladı.



40 YAŞINDAKİ BORUC KORONA OLDU

Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında korona virüs bulgularına rastlandığını ifade etti.



LEGANES CEO'SUNDA GÖRÜLDÜ

Leganes Kulübü CEO'su Angel Martin Ortega'nın, korona virüs testinin pozitif olması üzerine takımın antrenmanları durduruldu. Bunların yanında, Martin Ortega ile doğrudan temas halinde olan kişiler için önlemlerin alındığı bildirildi.



BAŞKANLAR DA VİRÜSE YAKALANDI

Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza, İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı 70 yaşındaki Dominique Blanc, Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis ile Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos korona virüse yakalanan isimler olarak ön plana çıktı.



NBA'İ DURDURAN VİRÜS

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan Amerikan Basketbol Ligi (NBA), virüs sebebiyle durdurulmuştu. Utah Jazz'ın başarılı basketbolcuları Rudy Gobert ve Donovan Mitchell de hastalık olması sebebiyle tedavi altına alındı.



REAL MADRİD'DE ACİL DURUM

Real Madrid basketbol takımı oyuncularından Trey Thompkins'in testlerinde pozitiflik görülmüştü. Bunun üzerine İspanyol kulübü, futbol ve basketbol kulüplerinin aynı yerde çalışmasından dolayı 'korona virüs protokolünü' işleme aldığını duyurdu.