Resmen açıkladı! Koronavirüs sebebiyle La Liga iptal ediliyor
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs, ölümcül etkisini iyiden iyiye gösterirken, Avrupa'da büyük bir yıkıma sebep oldu. Özellikle İtalya'da etkilerini ağır bir şekilde gösteren ve 1000'den fazla ölüme neden olan koronavirüs, Çizme'nin yanı sıra İspanya'yı da vurdu. La Liga'da liglere ara verilmesinin ardından Başkan Javier Tebas, yaptığı açıklamada, 2019-20 sezonunun sona erebileceğini "Üzerinde durduğumuz şey, ligi sona erdirme yönünde. Bu hafta Avrupa'da çok önemli kararlar alınabilir. " sözleriyle açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs, ölümcül etkisiyle Avrupa'yı kıskacı altına almış durumda... İtalya'da binlerce ölüme neden olan virüs, aynı zamanda Avrupa'nın major liglerinde ara verilmesine neden olmuştu.
La Liga başkanı Javier Tebas, İspanyol Radyosu Cadena Cope'ye yaptığı açıklamalarda lige devam etmenin mali olarak zarara uğratacağı ve sağlık konusunda sorun yaratacağını açıkladı. İspanyol yönetici, La Liga'nın 2019-20 sezonunun sona erdirilebileceğini duyurdu.
Tebas, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Tüm haftasonu boyunca Avrupa kurumlarıyla ve kulüp başkanlarıyla görüntülü konferanslar ve telefon görüşmeleri yaptım. Önümüzde çok önemli bir hafta var. Üzerinde durduğumuz şey, ligi sona erdirme yönünde. Bu hafta Avrupa'da çok önemli kararlar alınabilir. İtalya, Almanya ve diğer lig başkanlarıyla temas kurdum. Koronavirüs bir sağlık meselesi olduğu için bir çözüm sunmaya çalışıyoruz. Doktorlarımız mevcut fakat ortaya çıkacak ekonomik sorunlara çözüm sunmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Karantinada değilim. Semptomum yok ve test edilmedim. Haftalardır zaten bir eylem planımız vardı La Liga olarak, bunu uyguladık. La Liga'nın yüzde 95'i tele çalışıyor. İspanya'da 400'den fazla çalışanımız var. Ancak, insanları evlerine geri göndermek zorunda kaldık."
İŞTE KORONAVİRÜS NEDENİYLE İPTAL OLAN/ERTELENEN LİGLER
İngiltere Premier Lig (4 Nisan'a kadar)
Almanya Bundesliga (2 Nisan'a kadar)
Fransa Ligue 1 (Belirsiz süre)
Serie A (Belirsiz süre)
La Liga (2 hafta maç yok)
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Yunanistan Süper Ligi (Belirsiz süre)
CONCACAF tüm organizasyonları bir ay erteledi.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ertelendi.
FIBA organizasyonları askıya alındı.
Formula 1 (Avustralya, Bahreyn ve Vietnam)
MotoGP (ABD, Katar, Tayland ve Arjantin yarışları ertelendi)
Libertadores (Mart ayı boyunca)
Hollanda Eredivisie (31 Mart'a kadar)
Belçika Pro League (3 Nisan'a kadar)
Portekiz Süper Ligi (Belirsiz süre)
NBA (Belirsiz süre)
NCAA (Belirsiz süre)
Euroleague (11 Nisan'a kadar)
EuroCup (Belirsiz süre)
FIBA'ya basketbol ligleri (Belirsiz süre)
MLS (Belirsiz süre)
NHL (Belirsiz süre)
MLB (Belirsiz süre)
ATP (Erkekler Tenisi) (6 hafta ertelendi)
WTA (Kadınlar Tenisi) Charleston Open ve Miami Open ertelendi.
Londra Maratonu (4 Ekim'e ertelendi)
Boston Maratonu (Eylül ayına ertelendi)
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (19-21 Mart 2021'e ertelendi)
FIVB Voleybol Uluslar Ligi (Tokyo 2020 sonrasına ertelendi)
- 16.03.2020
- Güncelleme: 16.03.2020 11:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Resmen açıkladı! Koronavirüs sebebiyle La Liga iptal ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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