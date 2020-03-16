Trabzonspor koronavirüs nedeniyle idmanlarını kapattı
Trabzonspor, Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyada salgına dönüşen koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, kırmızı alarm verilmiş durumda... Hayatın her alanında olduğu gibi spor camiasını da etkileyen salgın sonrası üst düzey önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak Trabzonspor, idmanlarını kapatma kararı aldı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirilecektir.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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