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16 Mart 2020, Pazartesi
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koronavirüs nedeniyle idmanlarını kapattı

Trabzonspor koronavirüs nedeniyle idmanlarını kapattı

, Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyada salgına dönüşen koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, kırmızı alarm verilmiş durumda... Hayatın her alanında olduğu gibi spor camiasını da etkileyen salgın sonrası üst düzey önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak , idmanlarını kapatma kararı aldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

'nın koronavirüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirilecektir.

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  1. 16.03.2020
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