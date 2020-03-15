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Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı...

Süper Lig'in 26'ıncı haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın başında ise dikkat çeken bir an yaşandı. Karşılaşma öncesinde maçın hakemi Fırat Aydınus, oyuncularla koronavirüs nedeniyle dirsekle selamlaştı. Fırat Aydınus'un Abdülkadir Ömür ile selamlaştığı anlar ise objektiflere yansıdı. İşte o an ve Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçından kareler...

15 Mart 2020 Pazar 19:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





