Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galeri Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı...

Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı...

Süper Lig'in 26'ıncı haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın başında ise dikkat çeken bir an yaşandı. Karşılaşma öncesinde maçın hakemi Fırat Aydınus, oyuncularla koronavirüs nedeniyle dirsekle selamlaştı. Fırat Aydınus'un Abdülkadir Ömür ile selamlaştığı anlar ise objektiflere yansıdı. İşte o an ve Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçından kareler...
15 Mart 2020 Pazar 19:28
Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı...

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından maçların seyircisiz oynanması ve maç öncesinde oyuncuların selamlaşmaması kararlaştırılmıştı.

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Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı...

Koronavirüs nedeniyle dirsek selamı yaygınlaşmış bu selam literatüre 'korona selamı' olarak geçmişti.

Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı...

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı öncesinde maçın hakemi Fırat Aydınus futbolcularla korona selamı yaptı.

Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı...

Fırat Aydınus'un Abdülkadir Ömür ile selamlaştığı anlar ise objektiflere yansıdı.

Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı...
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