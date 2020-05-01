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01 Mayıs 2020, Cuma
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'in yıldızı Trippier'e bahis suçlaması!

Atletico Madrid'in yıldızı Trippier'e bahis suçlaması!

İngiltere Futbol Federasyonu, ekiplerinden 'de forma giyen hakkında 'bahis' soruşturması başlatıldığını açıkladı. 29 yaşındaki İngiliz milli oyuncunun, Atletico'ya olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

İspanyol devi 'de forma giyen İngiliz futbolcu hakkında "bahis" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

yapılan açıklamada, 29 yaşındaki milli oyuncunun bahis kurallarını ihlal etmekle suçlandığı ve 18 Mayıs'a kadar savunma yapması gerektiği kaydedildi.

Söz konusu ihlalin, Trippier'in Tottenham'dan Atletico Madrid'e olduğu 2019'un temmuz ayında gerçekleştiği ifade edildi.

TRIPPIER'DEN YALANLAMA!

İngiliz basınına konuşan Trippier, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." açıklamasını yaptı.

  1. 01.05.2020
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