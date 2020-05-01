Atletico Madrid'in yıldızı Trippier'e bahis suçlaması!
İngiltere Futbol Federasyonu, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Kieran Trippier hakkında 'bahis' soruşturması başlatıldığını açıkladı. 29 yaşındaki İngiliz milli oyuncunun, Atletico'ya transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği belirtildi.
İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier hakkında "bahis" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki milli oyuncunun bahis kurallarını ihlal etmekle suçlandığı ve 18 Mayıs'a kadar savunma yapması gerektiği kaydedildi.
Söz konusu ihlalin, Trippier'in Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu 2019'un temmuz ayında gerçekleştiği ifade edildi.
TRIPPIER'DEN YALANLAMA!
İngiliz basınına konuşan Trippier, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." açıklamasını yaptı.
- 01.05.2020
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