Kane savaşı
Tottenham’ın yıldızı kariyerinde bir sıçrama istiyor. ManU 150 milyon euro’yu gözden çıkardı. Juve de onu alarak Ronaldo ile birlikte ‘müthiş ikiliyi’ oluşturmayı hedefliyor.
Avrupa piyasasında transferi en çok merak edilen isim Harry Kane... Attığı gollerle yıllardır Tottenham'ı taşıyan 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde bir sıçrama planlıyor. Onu isteyen iki büyük kulüp var: Manchester United ve Tottenham. Son dönemde Manchester City ve Liverpool'un çok gerisinde kalan Manchester United bu transfer dönemini hareketli geçirmeye kararlı. Harry Kane de ana hedeflerinde biri. Bu transfer için 150 milyon euro'luk bonservis ödemeye de hazırlar.
İTALYAN DEVİ ISRARLI
Harry Kane'i isteyen tek kulüp Manchester United değil. Real Madrid ve Juventus da peşinde. Ancak özellikle İtalyan devinin, 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamaya daha istekli olduğu belirtildi. İngiliz ve İtalyan basınında çıkan haberlerde Juventus'un Harry Kane'i alarak Cristiano Ronaldo ile birlikte müthiş bir hücum hattına sahip olmak istediği vurgulandı. İngiliz yıldızın da kariyerini ülke dışında sürdürmeye sıcak yaklaştığı kaydedildi. Gözler sezon sonu onun tercihine çevrilmiş durumda.
Kane, Tottenham formasıyla 278 maçta 181 gol atarken, 30 da asisti bulunuyor. İngiltere Milli Takım formasıyla da 32 golü var.
- 21.4.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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