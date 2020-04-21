Türkiye 86. sırada
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı rapora göre en çok futbolcu yurt dışında oynayan ülke yine Brezilya oldu.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı rapora göre en çok futbolcu yurt dışında oynayan ülke yine Brezilya oldu. Sambacılardan tam 1060 futbolcu kariyerlerini ülke dışında sürdürüyor. Onları 1027 oyuncuyla Fransa, 972 isimle Arjantin takip ediyor. Türkiye bu kategoride yurt dışına gönderdiği 25 futbolcuyla 86. basamakta yer alıyor.
- 21.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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