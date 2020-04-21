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21 Nisan 2020, Salı
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86. sırada

Türkiye 86. sırada

() hazırladığı rapora göre en çok futbolcu yurt dışında oynayan ülke yine oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin () hazırladığı rapora göre en çok futbolcu yurt dışında oynayan ülke yine oldu. Sambacılardan tam 1060 futbolcu kariyerlerini ülke dışında sürdürüyor. Onları 1027 oyuncuyla , 972 isimle Arjantin takip ediyor. bu kategoride yurt dışına gönderdiği 25 futbolcuyla 86. basamakta yer alıyor.

  1. 21.4.2020
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