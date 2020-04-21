Türkiye 86. sırada

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı rapora göre en çok futbolcu yurt dışında oynayan ülke yine Brezilya oldu. Sambacılardan tam 1060 futbolcu kariyerlerini ülke dışında sürdürüyor. Onları 1027 oyuncuyla Fransa, 972 isimle Arjantin takip ediyor. Türkiye bu kategoride yurt dışına gönderdiği 25 futbolcuyla 86. basamakta yer alıyor.