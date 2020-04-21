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21 Nisan 2020, Salı
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de olsa bitecek

Seyircisiz de olsa bitecek

Başkanı " oynamak hiç oynamamaktan daha iyidir" diyerek liglerin bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkanı " oynamak hiç oynamamaktan daha iyidir" diyerek liglerin bitirilmesi gerektiğini söyledi. Ceferin "Sağlık ve güvenliğe saygı duyuyoruz. Bu durum sınırlı. Sonrasında normale döneceğimize eminim. Sezonların tamamlanmayacağını söylemek için henüz erken. Sezonu iptal etmek için bir tarih belirlemedik ancak mevcut sezonları Eylül-Ekim'de bitirmek sıkıntı oluşturur" ifadelerini kullandı.

  1. 21.4.2020
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