Seyircisiz de olsa bitecek
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin "Seyircisiz oynamak hiç oynamamaktan daha iyidir" diyerek liglerin bitirilmesi gerektiğini söyledi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin "Seyircisiz oynamak hiç oynamamaktan daha iyidir" diyerek liglerin bitirilmesi gerektiğini söyledi. Ceferin "Sağlık ve güvenliğe saygı duyuyoruz. Bu durum sınırlı. Sonrasında normale döneceğimize eminim. Sezonların tamamlanmayacağını söylemek için henüz erken. Sezonu iptal etmek için bir tarih belirlemedik ancak mevcut sezonları Eylül-Ekim'de bitirmek sıkıntı oluşturur" ifadelerini kullandı.
- 21.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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