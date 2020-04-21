Sancho adım adım Ada’ya

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jadon Sancho'nun gelecek sezon büyük ihtimalle Manchester United forması giyeceği iddia edildi. Ada basınında çıkan haberlere göre ManU, 17 yaşında M.City'den ayrıldıktan sonra parlayan Sancho'yu alarak ezeli rakibine bir gol atacak. The Sun'a göre United, bu transfer için Dortmund ile her konuda anlaşmaya vardı.