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21 Nisan 2020, Salı
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Sancho adım adım ’ya

Sancho adım adım Ada’ya

 Dortmund'un genç yıldızı 'nun gelecek sezon büyük ihtimalle forması giyeceği iddia edildi.

Dortmund'un genç yıldızı 'nun gelecek sezon büyük ihtimalle forması giyeceği iddia edildi. basınında çıkan haberlere göre ManU, 17 yaşında M.City'den ayrıldıktan sonra parlayan Sancho'yu alarak ezeli rakibine bir gol atacak. 'a göre United, bu transfer için Dortmund ile her konuda anlaşmaya vardı.

  1. 21.4.2020
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