Son dakika: Genç futbolcu hayatını kaybetti! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Eskişehirspor'un genç futbolcusu hayatını kaybetti!

Son dakika: Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Son dakika: Genç futbolcu hayatını kaybetti!

'un alt yapı oyuncularından 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü camiayı yasa boğdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig takımlarından 'un futbolcusu Kaan Öztürk (20), kontrolünden çıkıp refüje çarparak devrilen otomobilde ağır yaralandı. Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk yönetimindeki 26 UD 308 plakalı otomobil, Basın Şehitleri Caddesi'nde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki refüje çarparak, devrildi. Kazada ağır yaralanan Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaan Öztürk'ün acı haberi, kentte ve Eskişehirspor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Eskişehirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

FUTBOL CAMİASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Futbol camiası, hayatını kaybeden Kaan Öztürk için taziye mesajları yayımladı. Mesajlardan bazıları şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta vefat eden merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

BEŞİKTAŞ: Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE: Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz.

GALATASARAY: Eskişehirspor Kulübü'nün genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz.

TRABZONSPOR: Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve Eskisehirspor camiasına başsağlığı dileriz.

AYTEMİZ ALANYASPOR: Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz.

MKE ANKARAGÜCÜ: Eskişehirspor U-19 takımında oynayan Kaan Öztürk'ün trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet , yakınlarına ve tüm Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz.

YUKATEL DENİZLİSPOR: Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı diliyoruz.

BB ERZURUMSPOR: Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı diliyoruz.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 13:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Genç futbolcu hayatını kaybetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA