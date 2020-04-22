UEFA ‘bitirin’ dedi
55 federasyon ile görüşen UEFA: Sezon tamamlansın, VAR kalkıyor.
UEFA, 55 ülke federasyonu temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Türkiye'yi toplantıda Kadir Kardaş temsil etti. UEFA toplantıda üye federasyonlarla yapılan görüşmede liglerin ve kupaların tamamlanması yönünde bir karar aldı. İşte o kararlar: * Ligler 3 Ağustos'a kadar tamamlansın. Bu tarihte bitiremeyeceğini düşünen ülkeler, nedenlerini yazılı olarak aktarsın. Onlarla ilgili yeni bir karar alınacak. * Ligleri mevcut durumlarıyla tescil etmek isteyen federasonların özel durumları anlayışla karıllanabilir. Avrupa'ya katılım hakları için inceleme yapılır. * Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları liglerin tamamlanacağı 3 Ağustos'tan sonra oynanacak. * Avrupa Ligi finali 27 Ağustos, Şampiyonlar Ligi finali 29 Ağustos'ta oynansın. * Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kalanında VAR kullanılmayacak. * Ertelenen EURO 2020 play-off'ları ile hazırlık maçları Eylül'de oynanacak. * Perşembe günü bir toplantı daha gerçekleşecek. Son karar resmi olarak tüm federasyonlara bildirilecek.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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