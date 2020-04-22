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22 Nisan 2020, Çarşamba
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‘bitirin’ dedi

UEFA ‘bitirin’ dedi

55 federasyon ile görüşen : Sezon tamamlansın, VAR kalkıyor.

, 55 ülke federasyonu temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. 'yi toplantıda Kadir Kardaş temsil etti. UEFA toplantıda üye federasyonlarla yapılan görüşmede liglerin ve kupaların tamamlanması yönünde bir karar aldı. İşte o kararlar: * Ligler 3 Ağustos'a kadar tamamlansın. Bu tarihte bitiremeyeceğini düşünen ülkeler, nedenlerini yazılı olarak aktarsın. Onlarla ilgili yeni bir karar alınacak. * Ligleri mevcut durumlarıyla tescil etmek isteyen federasonların özel durumları anlayışla karıllanabilir. Avrupa'ya katılım hakları için inceleme yapılır. * ve maçları liglerin tamamlanacağı 3 Ağustos'tan sonra oynanacak. * Avrupa Ligi finali 27 Ağustos, Şampiyonlar Ligi finali 29 Ağustos'ta oynansın. * Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kalanında VAR kullanılmayacak. * Ertelenen EURO 2020 play-off'ları ile hazırlık maçları Eylül'de oynanacak. * Perşembe günü bir toplantı daha gerçekleşecek. Son karar resmi olarak tüm federasyonlara bildirilecek.

  1. 22.4.2020
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