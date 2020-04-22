UEFA ‘bitirin’ dedi

UEFA, 55 ülke federasyonu temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Türkiye'yi toplantıda Kadir Kardaş temsil etti. UEFA toplantıda üye federasyonlarla yapılan görüşmede liglerin ve kupaların tamamlanması yönünde bir karar aldı. İşte o kararlar: * Ligler 3 Ağustos'a kadar tamamlansın. Bu tarihte bitiremeyeceğini düşünen ülkeler, nedenlerini yazılı olarak aktarsın. Onlarla ilgili yeni bir karar alınacak. * Ligleri mevcut durumlarıyla tescil etmek isteyen federasonların özel durumları anlayışla karıllanabilir. Avrupa'ya katılım hakları için inceleme yapılır. * Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları liglerin tamamlanacağı 3 Ağustos'tan sonra oynanacak. * Avrupa Ligi finali 27 Ağustos, Şampiyonlar Ligi finali 29 Ağustos'ta oynansın. * Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kalanında VAR kullanılmayacak. * Ertelenen EURO 2020 play-off'ları ile hazırlık maçları Eylül'de oynanacak. * Perşembe günü bir toplantı daha gerçekleşecek. Son karar resmi olarak tüm federasyonlara bildirilecek.