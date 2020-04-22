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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Coutinho ’ye

Coutinho Chelsea’ye

 Lig ekibi 'te forma giyen ve bonservisi 'da bulunan Coutinho için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Lig ekibi 'te forma giyen ve bonservisi 'da bulunan Coutinho için teklif yapmaya hazırlanıyor. temsilcisinin istediği Brezilyalı yıldız için Katalan kulübü 90 milyon euro istiyor. Chelsea bu rakamı indirmeyi planlıyor. Daha önce forması giyen Coutinho, Barcelona'ya 145 milyon euro'ya transfer olmuştu.

  1. 22.4.2020
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