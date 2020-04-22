Coutinho Chelsea’ye

Premier Lig ekibi Chelsea Bayern Münih'te forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan Coutinho için teklif yapmaya hazırlanıyor. Londra temsilcisinin istediği Brezilyalı yıldız için Katalan kulübü 90 milyon euro istiyor. Chelsea bu rakamı indirmeyi planlıyor. Daha önce Liverpool forması giyen Coutinho, Barcelona'ya 145 milyon euro'ya transfer olmuştu.