Coutinho Chelsea’ye
Premier Lig ekibi Chelsea Bayern Münih'te forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan Coutinho için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Premier Lig ekibi Chelsea Bayern Münih'te forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan Coutinho için teklif yapmaya hazırlanıyor. Londra temsilcisinin istediği Brezilyalı yıldız için Katalan kulübü 90 milyon euro istiyor. Chelsea bu rakamı indirmeyi planlıyor. Daha önce Liverpool forması giyen Coutinho, Barcelona'ya 145 milyon euro'ya transfer olmuştu.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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