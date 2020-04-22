Eylüle ertelendi

Koronavirüs, futbolu vurmaya devam ediyor. Hollanda Başkanı Mark Rutte, 1 Eylül'e kadar Hollanda'da futbol oynanmayacağını dün duyurdu. Böylece Hollanda'da eylül ayına kadar herhangi bir maçın oynanmayacağı resmen açıklanmış oldu.