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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Eylüle ertelendi

Eylüle ertelendi

Koronavirüs, futbolu vurmaya devam ediyor. Başkanı , 1 Eylül'e kadar Hollanda'da oynanmayacağını dün duyurdu.

Koronavirüs, futbolu vurmaya devam ediyor. Başkanı , 1 Eylül'e kadar Hollanda'da oynanmayacağını dün duyurdu. Böylece Hollanda'da eylül ayına kadar herhangi bir maçın oynanmayacağı resmen açıklanmış oldu.

  1. 22.4.2020
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