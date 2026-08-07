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Haberler Galatasaray Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek

Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek

Galatasaray, orta saha takviyesinde rotasını Rusya'ya çevirdi. Can Uzun transferinde Eintracht Frankfurt ile uzlaşamayan sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'u o rakama bitirmek için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek

Can Uzun transferinde Frankfurt'un beklenen seviyeye inmemekte direnmesi nedeniyle Galatasaray yönetimi alternatif isimleri netleştirmeye çalışıyor.

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Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek

Sarı-kırmızılılar bir yandan Can için Frankfurt'un direncini kırmaya çalışırken bir yandan da Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Aleksey Batrakov ile görüşüyor.

Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek

Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız ekibi PSG, Lokomotiv ile 25 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek

Ancak Fransız ekibi bir anda transferden vazgeçti.

Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek

Avrupa'nın Rusya üzerinde uyguladığı ambargo nedeniyle PSG geri adım atarken, geriye tek aday olarak Galatasaray kaldı.

Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde kapıyı 20 milyon euro çalmış, ancak olumsuz yanıt almıştı.

Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek

Bunun üzerine tıpkı PSG gibi teklifini 25 milyon seviyesine çıkaracak olan sarı-kırmızılılar, sonraki satıştan da küçük bir pay önerecek.

Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek

Rus basınına göre Lokomotiv'in beklentisi 30 milyon euro.

Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek

"ŞİMDİLİK BİLMİYORUM"

Batrakov, yakın zamanda kendisine yöneltilen "Galatasaray'a gidecek misin?" sorusuna "Şimdilik bilmiyorum." yanıtını vermişti.

Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek

Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.

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