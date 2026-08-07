Galatasaray'da rota Aleksey Batrakov! Transfer böyle bitecek
Galatasaray, orta saha takviyesinde rotasını Rusya'ya çevirdi. Can Uzun transferinde Eintracht Frankfurt ile uzlaşamayan sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'u o rakama bitirmek için kolları sıvadı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Ancak Fransız ekibi bir anda transferden vazgeçti.
Avrupa'nın Rusya üzerinde uyguladığı ambargo nedeniyle PSG geri adım atarken, geriye tek aday olarak Galatasaray kaldı.
Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde kapıyı 20 milyon euro çalmış, ancak olumsuz yanıt almıştı.
Bunun üzerine tıpkı PSG gibi teklifini 25 milyon seviyesine çıkaracak olan sarı-kırmızılılar, sonraki satıştan da küçük bir pay önerecek.
Rus basınına göre Lokomotiv'in beklentisi 30 milyon euro.
"ŞİMDİLİK BİLMİYORUM"
Batrakov, yakın zamanda kendisine yöneltilen "Galatasaray'a gidecek misin?" sorusuna "Şimdilik bilmiyorum." yanıtını vermişti.
Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.
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