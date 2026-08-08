Batrakov zirvesi

10 numara transferini hızlı bir şekilde tamamlamak isteyen Galatasaray, Aleksey Batrakov için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Lokomotiv Moskova ile görüşmelerini ilerleten Aslan'ın en büyük kozu; 21 yaşındaki Rus yıldızın sarı-kırmızılı takıma gelmek istemesi oldu. Kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek isteyen genç orta saha, transfere sıcak bakıyor. Rus ekibi, Batrakov için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

AVRUPA'YI ÇOK İSTİYOR

İkili görüşmelerin devam ettiği ve yakın bir zamanda çalışmaların resmi bir neticeye varacağı kaydedildi. Rus futbolunun gelecek vaat eden yıldızlarından Aleksey Batrakov'un Lokomotiv Moskova ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 28 milyon euro gösterilen Rus 10 numara, sağ kanatta da oynayabiliyor. Batrakov, Rus takımlarının Avrupa kupalarında da olmaması nedeniyle Galatasaray tercihine istekli yaklaşıyor.

ŞİMDİDEN 3 MAÇA ÇIKTI

Rusya Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun açılmasıyla beraber Aleksey Batrakov resmi maçlarda oynamaya başladı. Lokomotiv Moskova formasıyla ligde 3 maça çıkan 21 yaşındaki Rus yıldız, hepsinde ilk 11'de yer aldı ve 1 asist yaptı. Galatasaray teknik heyeti de Batrakov'un maçlarını yakından takip ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. 21 yaşındaki Rus yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatını elde etmek istiyor. Lokomotiv Moskova, Avrupa kupalarına gidemediği için henüz kariyerinde böyle bir şans yakalayamayan Batrakov'un transfer sürecini yakından izlediği belirtildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, konuştu. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi takımı olduğunu belirten Kuzmichev "G.Saray, Türkiye'nin büyük kulüplerinden. Amacı Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak. Fantastik taraftarları olan çok büyük kulüp. L.Moskova, G.Saray'dan, Batrakov için görüşmelere başlama isteğini ifade eden mektup da aldı" ifadelerini kullandı.