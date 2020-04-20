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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Rusya'yı sarsan ölüm! Lokomotiv Moskovalı Samokhvalov hayatını kaybetti

Rusya'yı sarsan ölüm! Lokomotiv Moskovalı Samokhvalov hayatını kaybetti

ekiplerinden 'nın rezerv takımı Kazanka'da top koşturan 22 yaşındaki Rus futbolcu antrenman esnasında yaşamını yitirdi.

Rus ekibi 'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki , hayatını kaybetti.

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada, Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.

Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.

  1. 21.04.2020
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