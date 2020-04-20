Rusya'yı sarsan ölüm! Lokomotiv Moskovalı Samokhvalov hayatını kaybetti
Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da top koşturan 22 yaşındaki Rus futbolcu Innokentiy Samokhvalov antrenman esnasında yaşamını yitirdi.
Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki Innokentiy Samokhvalov, hayatını kaybetti.
Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada, Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.
Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.
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