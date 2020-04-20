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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'da bu hafta iki kritik toplantı

Son dakika: UEFA'da bu hafta iki kritik toplantı

Son dakika corona virüsü haberleri... , corona virüsü tehlikesi nedeniyle ara verilen maçlarının geleceğiyle ilgili yarın ve Perşembe günü toplantı yapacak. İşte detaylar...

, corona virüsü tehlikesi nedeniyle ara verilen maçlarının geleceğiyle ilgili yarın ve Perşembe günü toplantı yapacak.

UEFA, corona virüsü nedeniyle ertelenen karşılaşmaların geleceği ilgili kararlar almak üzere bu hafta telekonferans yoluyla 2 önemli toplantı yapacak. UEFA ilk olarak yarın 55 ülkenin genel sekreterleriyle bir araya gelecek ve liglerin ne zaman, nasıl başlayacağıyla ilgili durumlar hakkında görüş alış verişinde bulunacak. 23 Nisan Perşembe günü ise UEFA İcra Komitesi buluşarak yerel ligler ve Avrupa kupalarının geleceğini konuşacak.

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 19:08
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