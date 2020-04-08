IFAB yeni kuralları duyurdu!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda yeni kurallarla ilgili bir açıklama yayınladı ve federasyonlara gönderdi. Yayınlanan açıklamada elle oynama ve penaltı atışları başta olmak üzere bazı kurallarda değişikliğe bildirdi. İşte o değişiklikleri...
8 Nisan 2020 Çarşamba 15:01
Güncelleme: 08.04.2020 15:01
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda yeni kurallarla ilgili bir açıklama yayınladı.
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IFAB'ın yeni kurallarında, elle oynama ile ilgili de önemli bir değişiklik yer aldı.
TİŞÖRT BÖLGESİNE DİKKAT EDİLECEK Elle oynamalarda artık "tişört bölgesi"ne dikkat edilecek. Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecek, daha altı ise elle oynama olarak görülecek.
Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında "Kasıtlı olmayan" elle oynama durumu gerçekleşirse, pozisyon incelenecek.
PENALTILARDA KARTLAR GEÇERLİ OLMAYACAK Bir maç penaltılara kaldığında, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar seri penaltılarda geçerli olmayacak.