El kuralı degişti
1 - Hücum eden takımdan bir oyuncunun eline çarpan top gol olur veya gol şansı yaratırsa bu direkt el sayılacak. 2 - Omuza gelen toplarda omuz ile kol arasındaki ‘tişört bölgesi’ denilen bölgeye çarpan top el sayılmayacak.
Dünyada futbol kurallarını değiştirme ve yeni kurallar uygulama yetkisine sahip tek kurum olan IFAB her zaman tartışılan elle oynama konusuna yeni tanımlar getirdi. 29 Şubat günü yıllık olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar dün resmen açıklandı. Yeni kurallar 1 Haziran 2020'den itibaren geçerlilik kazanacak. Koronavirüs sebebiyle liglerin yeniden haziranda başlaması düşünülürken IFAB sezonun geri kalanında bu kuralların uygulanıp uygulanmaması yönündeki kararı ülke federasyonlarına bıraktı.
DEĞİŞEN KURALLAR
ELLE OYNAMA
Hücum eden takımdan bir oyuncunun eline çarpan top gol olur veya gol şansı yaratırsa bu direkt el sayılacak. * Omuza gelen toplarda omuz ile kol arasındaki 'tişört bölgesi' denilen bölgeye çarpan top el sayılmayacak.
PENALTI VE SERİ PENALTILAR
Bir kaleci penaltıda kural ihlali yapar ve atışı yapan oyuncuyu açık şekilde rahatsız ederse penaltı tekrar edilecek. * Kaleci penaltı tekrarına sebep olursa sarı kartla cezalandırlıacak. * Kaleci ve penaltı vuruşunu yapan oyuncu aynı anda ihlal yaparsa sadece vuruşu kullanan oyuncunun ihlali değerlendirilecek. VAR Monitöre incelemeye giden hakem yalnızca bir kez ekran işareti yapacak. * Yoruma açık her türlü pozisyonda hakem monitöre gidip kararını kendi vermelidir.
- 9.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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