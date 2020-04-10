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10 Nisan 2020, Cuma
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Krizle öze dönüş

Krizle öze dönüş

Corona virüsü yüzünden futbolda büyük bir değişim yaşanacağını vurgulayan , “Kurtuluş altyapıda” ifadesini kullandı.

Attığı gollerle bir dönem Türk futboluna damgasını vuran , futbolun geleceği için altyapının önemine dikkat çekerek, "Futbolun kurtuluşu altyapıda" ifadesini kullandı. BursadaBugüncom'un "Evde- Kal'anlara " programına konuk olan Bursa'nın eski golcüsü, corona virüsü nedeniyle futbolda da büyük değişim yaşanacağına dikkat çekerek, "Dünya çapında, kulüpler bu sıkıntıdan kurtulmak için özüne dönmeli" dedi.

VAKIFKÖY İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ
Yönetimlerin daima yürekten çalıştığını vurgulayan Kaloğlu, şöyle konuştu: "Ama, kulüpte; kurumsallaşmayı oluşturup, plan yapmadığınız ve yeni projeksiyonlar koymadığınız sürece başarıyı yakalayamazsınız. Vakıfköy gibi çok güzel bir altyapı tesisi var. Bu oyuncuları, iyi değerlendiremezsek, taşıma suyla değirmen dönmez! Zira artık büyük paralar olmayacak."

  1. 10.4.2020
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