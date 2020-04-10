Krizle öze dönüş
Corona virüsü yüzünden futbolda büyük bir değişim yaşanacağını vurgulayan Sinan Kaloğlu, “Kurtuluş altyapıda” ifadesini kullandı.
Attığı gollerle bir dönem Türk futboluna damgasını vuran Sinan Kaloğlu, futbolun geleceği için altyapının önemine dikkat çekerek, "Futbolun kurtuluşu altyapıda" ifadesini kullandı. BursadaBugüncom'un "Evde- Kal'anlara Futbol" programına konuk olan Bursa'nın eski golcüsü, corona virüsü nedeniyle futbolda da büyük değişim yaşanacağına dikkat çekerek, "Dünya çapında, kulüpler bu sıkıntıdan kurtulmak için özüne dönmeli" dedi.
VAKIFKÖY İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ
Yönetimlerin daima yürekten çalıştığını vurgulayan Kaloğlu, şöyle konuştu: "Ama, kulüpte; kurumsallaşmayı oluşturup, plan yapmadığınız ve yeni projeksiyonlar koymadığınız sürece başarıyı yakalayamazsınız. Vakıfköy gibi çok güzel bir altyapı tesisi var. Bu oyuncuları, iyi değerlendiremezsek, taşıma suyla değirmen dönmez! Zira artık büyük paralar olmayacak."
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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