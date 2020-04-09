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09 Nisan 2020, Perşembe
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'ya 4 yıldızlı ev hapsi

Ronaldinho'ya 4 yıldızlı ev hapsi

Brezilyalı eski futbolcu ve kardeşi , Paruguay'da sahte pasaportla yakalanarak 6 ay hapis cezası almış daha sonra da 1.6 milyon kefaletle cezası ev hapsine çevrilmişti. Ronaldinho ve kardeşi, cezalarının kalan kısmını 'ın başkenti 'da bulunan 4 yıldızlı bir otelin kral dairesinde geçirecek.

Sahte pasaport kullanarak 'a girmeye çalışmaktan dolayı yakalanan Brezilyalı eski futbolcu ile kardeşi , hapis cezasına çarptırılmıştı. İkili 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1.6 milyon kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho ve kardeşi, Paraguay'ın başkenti 'da 4 yıldızlı bir otelde cezalarını tamamlayacak. Kaldıkları kral dairesinde havuz ve spor salonu da bulunuyor.

  1. 09.04.2020
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