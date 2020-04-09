Rüştü Reçber'den ilk mesaj: Bu işin şakası yok!

Corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra bir süre hastanede tedavi gören 47 yaşındaki eski milli file bekçisi Rüştü Reçber, 2 gün önce taburcu olarak, evinde karantina altına alınmıştı. Rüştü Reçber, birçok yakın arkadaşının gönderdiği "geçmiş olsun" mesajına toplu bir yanıt verdi.

Bilindiği gibi Rüşrü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı. Işıl Reçber, yoğun bakım iddialarını yalanlarken Türk futbolunun tarihe geçen eldiveni sonrasında hastanede taburcu olmuştu.

RÜŞTÜ REÇBER'DEN İLK MESAJ

Türk futbolunun efsane kalecisi "Şu anda evdeyim, çok iyiyim. Ama hâlâ karantinadayım" derken koronavirüsle ilgili de dikkat çekici uyarılar yaptı. Futbol kariyerinde, Antalyaspor, Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş'ta eldiven giyen ve Ekim 2019'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başlayan Reçber, mesajında şunları söyledi:

BEN HALA KARANTİNADAYIM

"Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Şu an iyiyim, evdeyim. Ama hala karantinadayım. Senin aracılığınla halkımızdan bir ricam var.

BU İŞİN ŞAKASI YOK

"Lütfen, çok dikkatli olun! Bu işin şakası yok! Bu virüs, genç- yaşlı falan dinlemiyor. Onun için tedbir şart! Evde kalın. Sağlıcakla kalın. Herkese çok selamlar..." Reçber geçtiğimiz gün gönderdiği mesajda dostlarına, "Bu vesile ile kandilinizi de kutlarım. Sağlıcakla kalın. Çok selamlar." notunu da iletti.