İşte Avrupa'da corona virüsünün yayılımına neden olan maç ve o trajik hikaye!

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Avrupa kıtasında ise en çok İtalya'da yıkıma sebep olmuştu. Virüsün kıtaya yayılmasında sürpriz bir iddia ortaya atılmış, bir Şampiyonlar Ligi maçının neden olduğu öne sürülmüştü. İşte o trajik hikaye...