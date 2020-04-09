HaberlerGaleriİşte Avrupa'da corona virüsünün yayılımına neden olan maç ve o trajik hikaye!
İşte Avrupa'da corona virüsünün yayılımına neden olan maç ve o trajik hikaye!
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Avrupa kıtasında ise en çok İtalya'da yıkıma sebep olmuştu. Virüsün kıtaya yayılmasında sürpriz bir iddia ortaya atılmış, bir Şampiyonlar Ligi maçının neden olduğu öne sürülmüştü. İşte o trajik hikaye...
9 Nisan 2020 Perşembe 10:34
Güncelleme: 09.04.2020 10:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından dünyaya yayılan ve pandemi ilan edilen corona virüsü, hala can almaya devam ediyor. Tüm dünyada neredeyse tüm etkinlikleri durduran bu salgın, şu sıralar Avrupa kıtasında daha fazla etki gösteriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa'da özellikle İtalya ve İspanya'da beklenmedik şekilde artan vakalar ve ölümleri virüsün bu ülkelerde neden daha fazla görüldüğü yönünde soruların sorulmasına neden olmuş ve ortaya çıkan tabloda sebep olarak Şampiyonlar Ligi müsabakası gösterilmişti. İşte trajik öykünün ayrıntıları...
Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Avrupa'da corona virüsünün yayılmasına neden olduğu iddia edilen Atalanta-Valencia maçına ilişkin şunları kaleme aldı...
Futbol aşığı bu kentte 10 binden fazla korona vakası, 2 bin 500'e yakın da ölüm var. Bu şehrin Avrupa'da koronavirüsün merkezi olarak anılacak noktaya gelmesinde de başrolü futbolun oynamış olması trajik gerçekten.
Atalanta, Avrupa'nın 5 büyük liginin maç başına en fazla şut atan takımı. Aynı zamanda Bayern Münih'ten sonra maç başına en fazla gol bulan da onlar.