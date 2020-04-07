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07 Nisan 2020, Salı
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taburcu oldu

Rüştü Reçber taburcu oldu

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan taburcu oldu.

Reçber'in iyileşme sürecine evinde izolasyon altında devam edeceği öğrenildi. A , ve 'ın efsane kalecisinden gelen haber memnuniyetle karşılandı.

  1. 7.4.2020
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